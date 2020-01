पियक्कड़ चालकों के जुर्माने में भारी डिसकाउंट

Drunken drivers: पियक्कड़ चालकों को भुवनेश्वर-कटक पुलिस ने नए साल में चालान में डिस्काउंट (Heavy disbursement) का तोहफा दिया है। लोगों ने इस फैसले को सुना तो दांतों तले उंगली दबा ली। इसके बाद भुवनेश्वर-कटक पुलिस कमिश्नरी खुद ही सवालों के कठघरे में खड़ी (Bhubaneswar-Cuttack Police Commissionerate itself stands in the box of questions) नजर आई।