यहां है बच्चों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, 5 साल में 4886 बच्चों की मौत

मलकानगिरि ( महेश शर्मा ): ओडिशा ( Child deaths in Odisha ) के अत्यधिक पिछड़े जिले ( Most backward District of Odisha ) मलकानगिरि बीते पांच साल में विभिन्न बीमारियों के चलते 4,886 शिशुओं को मौत हो चुकी है। नक्सिलयों के प्रभाव ( Naxli affected area ) वाले इस जिले में इन सबकी उम्र 0-5 वर्ष थी। इस भयावह आंकड़ों का खुलासा सूचना अधिकार के तहत हुआ है। उपलब्ध डेटा के अनुसार 70,184 शिशुओं ने 2014-15 और सितंबर 2019-20 के दौरान मलकानगिरि जिला में जन्म लिया। इनमें से 3802 शिशु एक वर्ष से कम आयु तथा 1,084 शिशु पांच वर्ष के कम आयु पूरी करके मौत के मुंह में समा गए। मलकानगिरि के जिला चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार बैठारु का कहना है कि शिशु मृत्युदर पर नियंत्रण पाया जा रहा है। मलकानगिरि में आगे भी मृत्यु दर गिरेगी।

आरटीआई से खुलासा

इस भयावह आंकड़ों का खुलासा सूचना अधिकार के तहत हुआ है। आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार की स्वास्थ योजनाएं जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, पैरा मेडिकल स्टाफ प्रशिक्षण, और न्युट्रिशन रीहैबिलिटेशन सेंटर जैसे शिशु और मातृ सुरक्षा के लिए कार्यक्रम ( Mother-Child Health Care Schemes ) लागू हैं। इसके अलावा दो करोड़ रुपया अतिरिक्त आर्थिक मदद यहां के स्वास्थ कार्यक्रमों के लिए सरकार ने की है।

ऐसी मांओं के दर्द को नहीं समझती सरकार

अपने दो साल के शिशु को खो चुकी पोटरेल गांव की आरती माधी कहती हैं कि उन्हें नहीं मालूम सरकार क्या कर रही है, पर उनकी बच्ची जन्म के दो माह बाद ही चल बसी थी। लोकल निवासी नृसिंह माधी का कहना है कि उन्हें तो लगता है कि स्वास्थ योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये योजनाएं जैसे सरकारी योजनाएं कागज पर ही चलायी जा रही हैं। इतनी संख्या मे बच्चों की ये मौतें सरकारी विकास को भी आईना दिखा रही हैं। इससे विकास की सच्चाई का पता चलता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी बड़ी संख्या में दुधमुंहे काल के गाल में समा गए और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हुई।