बच्चों को बड़ी स्वास्थ्य समस्या से बचाएगी 'वाटर बेल', ओडिशा में नए प्रयोग की शुरुआत

ओडिशा के गंजाम जिले में यह नया प्रयोग किया गया है, विशेषज्ञों का दावा है कि इस प्रयोग से (How To Save Children From Lack Of Water) बच्चों को बहुत फायदा होगा...