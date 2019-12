प्रशासन की मौजूदगी में यहां चढ़ा दी गई सैकड़ों जीवों की बलि

कानून के रखवालों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में निरीह पशु-पक्षियों की बलि ( In the presence of Adminstration, birds & animals sacrifies ) दे दी ्रगई। रखवाले चुपचाप निर्दोष जीवों का रक्त बहता हुए देखते रहे ( Silently Watching ) और हाथ बांधे खड़े रहे। यह नजारा था बलंगीर जिले ( District Balangir ) के खडऱाबुड़ा गांव का, जहां आदिवासियों ने धार्मिक आयोजन के नाम पर जानवरों को बलि चढ़ा दिया।

बलंगीर(उड़ीसा): कानून के रखवालों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में निरीह पशु-पक्षियों की बलि ( In the presence of Adminstration, birds & animals sacrifies ) दे दी ्रगई। रखवाले चुपचाप निर्दोष जीवों का रक्त बहता हुए देखते रहे ( Silently Watching ) और हाथ बांधे खड़े रहे। यह नजारा था बलंगीर जिले ( District Balangir ) के खडऱाबुड़ा गांव का, जहां आदिवासियों ने धार्मिक आयोजन के नाम पर जानवरों को बलि चढ़ा दिया। हजारों की संख्या में जुटे आदिवासियों ने बलि का यह आयोजन सुलिया जात्रा त्योहार ( Jatra Festival of Tribes ) के नाम पर किया।

मनोकामना के लिए बलि

इस अवसर पर मनोकामना पूरी होने पर सैकड़ों पशुओं की बलि दी गयी। बकरा, भैंसा, मुर्गा आदि की बलि चढ़ायी गई। सुलिया देवता को खुश करने के लिए सुदूरवर्ती इलाकों से आए आदिवासियों ने सुलिया देवता को खुश करने के लिए उनकी पूजा अर्चना के बाद पशु बलि चढ़ाई।

पुलिस रहती है मौजूद

आदिवासियों का मानना है कि पशुबलि से क्षेत्र और जाति समृद्ध होती है। देवता खुश होते हैं और खेतीबारी अच्छी होती है। सुलिया देवता को मानने वाले आदिवासी परिवार सुखी होते हैं। सुलिया जात्रा में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी कंध आदिवासी समुदाय व उनकी उपजातियों के लोग आते हैं। आदिवासियों का समूह धार्मिक जुलूस की शक्ल में नाचते गाते हुए सुलिया देवता के मंदिर के पास आते हैं। मौके पर एक मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षक व पांच प्लाटून पुलिस फोर्स की तैनाती रही।

अदालत की आड़

आदिवासी जुलूस की शक्ल में गाते बजाते आते हैं। मालूम हो कि जिला प्रशासन और आदिवासियों के बीच पशु बलि चढ़ाने को लेकर तनाव रहता था। मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। सुप्रीमकोर्ट ने जब एक याचिका पर यह व्यवस्था दी कि आदिवासियों के तीज त्योहार का सम्मान किया जाना चाहिए। बाद में जिला प्रशासन ने खुद को अलग कर लिया था।