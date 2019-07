पेयजल हो रहा खत्म, मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, पारादीप में फिल्टर होगा समुद्री जल

India Water Crisis:.कैसे पानी पर होगा तीसरा विश्व युद्ध ( Third World War On Water ), यह तथ्य कर रहे खुलासा.

.पारादीप बंदरगाह ( Paradip Port ) पर फिल्टर होगा समुद्री जल, लगेगा करोड़ों का ( Sea Water Filter Plant In Paradip ) प्लांट.

.अन्य शहरों में भी लगेंगे ( Sea Water Filter Plants In India ) प्लांट.