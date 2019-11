उड़ीसा की पटनायक सरकार से खुश हैं किन्नर

उड़ीसा में किन्नरों (Kinnar of Odisha ) के अच्छे दिन ( Good Days ) आने लगे हैं। किन्नर अब सरकारी नौकरीपे ( Kinnar In Govt Jobs ) होने लगे हैं। इससे उनके किन्नर होने की हीन भावना खत्म होने के साथ सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है।

भुवनेश्वर(महेश शर्मा ): उड़ीसा में किन्नरों (Kinnar of Odisha ) के अच्छे दिन ( Good Days ) आने लगे हैं। किन्नर अब सरकारी नौकरीपेशा ( Kinnar In Govt Jobs ) होने लगे हैं। इससे उनके किन्नर होने की हीन भावना खत्म होने के साथ सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है। उड़ीसा सरकार किन्नर समुदाय के साथ उदारता से पेश आ रही है। मलकानगिरि जिला प्रशासन ने अस्पताल में पांच किन्नरों को सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त ( Kinnar Appoint as Security Guard ) किया है। इससे पहले राज्य के कोरापुट लिे के जैपुर में नगर निकाय ने टैक्स वसूलने के कार्य में किन्नरों को लगाया था। गंजाम के ब्रह्मपुर किन्नर स्वीटी साहू सरकारी मदद से स्माल उद्योग का संचालन कर रही है। स्वीटी ( Kinnar Sweete ) ने चप्पल की इस फैक्ट्री में सिर्फ किन्नरों को ही रोजगार दिया है। इसमें मैनेजर से लेकर सुपरवाइजर तक किन्नर हैं।

मुख्यमंत्री पटनायक व सांसद पात्रा का आभार जताया

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार एवं संरक्षण) विधेयक 2019 ( Transgender Bill ) पारित होने के दौरान बीजू जनता दल ( BJD ) की तरफ से संशोधन प्रस्ताव के साथ पारित करने पर जोर देकर किन्नर समुदाय के कल्याण के लिए अपनी रुचि दिखायी। बीजेडी सरकार ने ओडिशा में इनकी संख्या की परवाह न करके इनके बेहतर जीवन की दिशा में ठोस कदम उठाए है। ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से स्वीटी साहू ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का सम्मानजनक जीवन के लिए अवसर देने के लिए और राज्यसभा सदस्य सम्मित पात्रा को संजीदगी से राज्यसभा में ट्रांसजेंडर बिल पर अपने विचार रखने के लिए आभार जताया है।

पटनायक सरकार का मंत्र पांच टी

गुड गवर्नेंस के लिए नवीन पटनायक सरकार के 5टी (ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइम व ट्रांसफॉर्मेशन) मंत्र से संचालित स्वास्थ सेवाओं में सुधार की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इस कम्युनिटी को आत्मनिर्भर और सम्मान की जिंदगी की बिताने में मदद की शुरुआत बताया जा रहा है। पांच किन्नरों की पोस्टिंग जिला अस्पताल में हुई है। इन्हें जिला अस्पताल के लेबर रूम और प्री एंड पोस्ट मेंटल केयर यूनिट में तैनात किया गया है। नवीन सरकार के 5टी मंत्र के तहत स्वास्थ सेवाओं को प्राथमिकता दी गयी है। सरकार की निर्मल योजना में अस्पताल की सफाई, मरीजों को अधिकाधिक सुविधा और अनुशासन आदि बनाए रखने में किन्नरों को जॉब पर रखा गया है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि किन्नरों की अभी और नियुक्तियां की जाएंगी। सिक्योरिटी गार्ड किन्नरों को पुलिस ने प्रशिक्षण भी दिया है।

किन्नरों ने सरकारी पहल का किया स्वागत

इसे सकारात्मक पहल बताते हुए किन्नरों ने कहा कि उनके समाज के कल्याण योजनाओं को लेकर राज्य सरकार की चिंता का हम लोग सम्मान करते हैं। सखी संस्था की अध्यक्ष स्वीटी साहू ने बताया कि ट्रांसजेंडर बिल पर बीजेडी का पक्ष स्वागत योग्य है। खास बात यह कि ट्रांसजेंडर समुदाय की बातों को महत्व देकर सरकार ने मानवीय दृष्टि के संकेत दिए हैं। नौकरियों के साथ ही जो ट्रांसजेडंर कारोबार करना चाहते हैं, उनकी मदद भी सरकार विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कर रही है। सम्मान से जीने के उनके अधिकारों का सरकार ख्याल रख रही है।