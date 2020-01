100 हत्या व आईएएस का अपहरण करने वाले इनामी माओवादी दंपति गिरफ्तार

करीब 100 हत्याओं और आईएएस अफसर का अपहरण करने का ( Accused of 100 Murder arrested )आरोपी कुख्यात माओवादी ( Notorious Naxli couple arrested ) लीडर को उसकी पत्नी माओवादी पत्नी के साथ आंध्र प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार ( A.P.Police arrested most wanted Naxli ) कर लिया। यह जानकारी ओडिशा पुलिस ने दी। इन माओवादियों पर 20 लाख ( 20 lakh reward on his head ) रुपये का इनाम था।