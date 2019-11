कुनबा बढ़ाने प्रशांत महासागर से ओडिशा के तटों पर पहुंचे लाखों विदेशी कछुए

Olive Ridley Turtle: कुनबा बढ़ाने के लिए लाखों विदेशी कछुए प्रशांत महासागर से ओडिशा के तटों पर पहुंच चुके हैं। कछुओं की विशेष प्रजाति ओलिव रिडले (Olive Ridley Turtle) लाखों की संख्या में प्रशांत महासागर से बंगाल की खाड़ी में ( From the Pacific Ocean to the Bay of Bengal) आते हैं। ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के तटों से होते हुए ओडिशा के समुद्र तट की रेत को प्रजनन करते (Breeding the sand of Odisha beach) हैं।