घुसपैठिए रोकने को पूरे देश में एनआरसी जरूरी : संघ

RC: भैय्याजी जोशी (bhaiya ji joshi) ने साफ किया कि किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह घुसपैठियों की पहचान करके उचित कार्रवाई करे (

Identify intruders and take appropriate action)। एनआरसी ( National Register of Citizens (NRC)) देश की जरूरत है। असम (assam) के बाद यह प्रयोग बाकी प्रदेशों में भी किया जाना चाहिए।