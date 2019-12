पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने किया हिंदुत्व को लेकर ट्वीट, ओडिशा के नेताओं ने जताया एतराज

(भुवनेश्वर): ओडिशा में हिंदुत्व के जुनून संबंधी पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर के ट्वीट पर ओडिशा में जबरदस्त रिएक्शन सामने आया है। गफूर ने क्रिसमस पर बधाई देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ही नहीं वरन विश्व के ईसाई समुदाय को मेरी क्रिसमस। खासकर ओडिशा राज्य को भी बधाई देते हुए पाकिस्तान सैन्य अधिकारी ने कहा कि इस राज्य में आजकल हिंदुत्व के जुनून का माहौल है।

Very Merry Christmas to Christians in Pakistan, across the globe and especially to the the ones in the states of Odisha and alike under the Hindutva obsessed environment.#MerryChristmas#BeginningOfEnd pic.twitter.com/XFOnUjnMz6