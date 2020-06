Video: 100 वर्षीय मां को चारपाई पर घसीटकर पहुंचाया बैंक, लेने थे पेंशन के पैसे और...

भुवनेश्वर: ओडिशा के नुआपाड़ा (नौपाड़ा) से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर सरकारी तंत्र के काम करने के ढुलमुल रवैये को जगजाहिर कर दिया है। मां के खाते से पेंशन निकालने के लिए जब बेटी गई तो उसे खाताधार के फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कही गई। मजबूर बेटी को जब कोई सहायता नहीं मिली तो वह मां को लेटाकर खटिया को घसीटते हुए बैंक ले गईं। इस घटना का वीडियो (Viral Video) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

वीडियो सामने आने के बाद मामले का खुलास हो पाया है। यह घटना बीते शनिवार की बताई जा रही है। वीडियो में दिखाई दे रही महिला जो खटिया को खींच रही हैं उसकी पहचान नुआपाड़ा जिले के बरगांव निवासी 60 वर्षीय पूंजीमति देई के रूप में हुई है।

महिला का कहना है कि जब वह प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुलवाए गए अपनी मां के खाते से पेंशन निकालने गई थी तो बैंक मैनेजर मां को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बैंक आने को कहा था। उसका दावा है कि उसने बैंक प्रबंधन को 100 वर्षीय मां के चलने और खड़े होने में असमर्थ होने की बात भी बताई थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला को खाट पर घसीटते हुए अपनी बैंक तक ले जाना पड़ा जिसके बाद ही उसे पेंशन के रुपए मिल पाए।

Odisha: In a video that surfaced recently, a woman was seen dragging her centenarian mother on a cot, to a bank in Nuapada district to withdraw her pension money allegedly after the bank asked for physical verification. pic.twitter.com/XPs55ElINA