हैदराबाद रेप केस: पुलिस हुई सर्तक, एडवाइजरी जारी कर महिलाओं को बताए जरूरी सुरक्षा उपाय

(भुवनेश्वर): हैदराबाद से सामने आए रेप केस ने यह साबित कर दिया है कि देश में अभी भी महिलाओं के खिलाफ असुरक्षा का माहौल है। हर सरकार बड़े—बड़े दावे करती है। पर आए दिन कोई ना कोई रेप का मामला सामने आकर इन दावों की पोल खोल देता है। इस मामले के सामने आने के बाद महिला सुरक्षा के उपायों की आवश्यकता ज्यादा महसूस होने लगी है। अब सुरक्षा के प्रति और सजग होना पड़ेगा। इस दिशा में ओडिशा पुलिस ने विशेष कदम उठाया है। पुलिस की ओर से एक एडवायजरी जारी कर महिलाओं को आपात स्थिति में इन्हें अपनाने की बात कही है।

Advisory for women in Bhubaneswar in unfamiliar settings:

>Don’t trust strangers & enter into conversations.

>Dial 100

>Stick to places with people,e.g. shopping area, petrol pump till PCR van arrives.

(Issued in light of d Telangana incident)@SarangiSudhansu