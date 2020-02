स्वामीभक्त कुत्ता परिवार को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया

कुत्तों की वफादारी की ( Loyalty of this Dog ) घटनाओं में एक ओर अध्याय ( A new chapter of Dog's bravery ) जुड़ गया। पालतू कुत्ते ने सर्वाधिक खतरनाक जहरीले कोबरा से ( Dog killed cobra ) अपने स्वामी और उसके परिवार की जान बचा ली। कोबरा और कुत्ते की इस लड़ाई में कोबरा को जाने से हाथ धोना पड़ा।