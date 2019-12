Video: QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण, जमीन से ही होगा हवा में मौजूद दुश्मन का सर्वनाश

(भुवनेश्वर): रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सोमवार को बड़ी सफलता हासिल की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के लांच पैड-3 से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। स्वदेशी निर्मित यह मिसाइल का परीक्षण सफल होते ही वैज्ञानिकों और रक्षा क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।

#WATCH India successfully test-fired Quick Reaction Surface to Air Missile off the coast of Odisha today. The weapon system is expected to be ready for induction by 2021: DRDO pic.twitter.com/eFiMeEcjVv