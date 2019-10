राम मंदिर को लेकर संघ का बयान आया सामने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक में हुई चर्चा

बता दें कि राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) मामले (Ram Mandir Issue) में देश की सबसे बड़ी अदालत ने (Supreme Court On Ram Mandir) सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। इसी बीच इस (RSS On Ram Janmabhoomi) मुद्दे पर संघ (RSS On Ram Mandir) का बयान सामने आया है...