106 गांवों पर फिर मंडराने लगी है 'सुंदरीÓ की दहशत

भुवनेश्वर। सुंदरी से भयभीत 106 गांवों के ( Fear in 106 Village ) हजारों परिवार पर फिर से खतरा मंडराने लगा है। सुंदरी से बचने के लिए ग्रामीण क्रमिक ( Villagers attention at night ) पहरा देते थे। ग्रामीण रात को भी नहीं सो पाते थे। क्या पता सुंदरी कब आ धमके और किसका नंबर आ जाए, कौन अपनी जान से हाथ धो बैठे। यह सुंदरी कोई महिला दस्यु नहीं बल्कि जंगल की रानी बाघिन ( Sunderi is name of Tigress ) का नाम है।

आजादी के दिन लदे

सुंदरी के सुन्दरता भरे दिन लद गए। उसकी सारी सुंदरता कैद ( Sunderi is now in encloser ) होकर रह गई। मदमस्त अठखेलियां करने वाली सुंदरी की आजादी छिन गई। सैकड़ों किलोमीटर में फैला उसका घर एक बाड़े में सिमट गया। जहां न घूमने की पर्याप्त जगह है और न ही खाने के लिए मनमर्जी की दावत। उसकी मूक आवाज को हजारों किलोमीटर दूर बैठे उसके रखवालों ने सुन लिया। सुंदरी के साथ किए जा रहे बर्ताव को लेकर एनटीसीए (नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी) ने उड़ीसा सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई है।

963 किलोमीटर में फैला है सतकोसिया

ओडिशा के 963 वर्ग किलोमीटर में फैले सतकोसिया टाइगर रिजर्व के एक छोटे से बाड़े में सुंदरी नामक बाघिन को रखे जाने पर घोर आपत्ति की है। डिप्टी इंसपेक्टर जनरल सुरेंद्र मेहरा ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी को लिखे पत्र में सुंदरी को वापस भेजने की व्यवस्था के लिए लिखा है। सुंदरी मध्य प्रदेश के बांधवा रिजर्व से लायी गई थी। इसी के साथ ओडिशा में टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया गया है।

टाइगरों के अनुकूल नहीं

एनटीसीए की टीम ने गत माह सुंदरी प्रकरण को लेकर ओडिशा का दौरा किया था। सूत्र बताते हैं कि टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार टाइगर रीलोकेशन (स्थान परिवर्तन) प्रोजेक्ट के तहत ओडिशा का वातावरण बाहर से लाए गए टाइगरों के अनुकूल नहीं है। एनटीसीए के मेहरा के पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। इधर ओडिशा के पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) एचएस उपाध्याय के मुताबिक उनके पास एनटीसीए की रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

साथी के मरने से बदले सुंदरी के तेवर

बताते हैं कि 15 नवंबर 2018 को बाघिन सुंदरी का नर साथी महावीर नामक बाघ को शिकारियों ने मार दिया था। तब से सुंदरी के हावभाव असामान्य से नोटिस किए जाने लगे थे। सतकोसिया के हाथीबाड़ी गांव की महिला का शिकार करने की घटना के बाद टाइगर रिजर्व क्षेत्र के गांवों के रहने वालों ने वन विभाग में जमकर तोडफ़ोड़ की थी। तभी से सुंदरी को बाड़े में रख दिया गया। एनटीसीए के मेहरा का मानना है कि किसी भी बाघ को छोटे से बाड़े में नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही भी प्रकाश में आई है।

25 करोड़ खर्च पर फायदा नहीं

वन्य प्राणि सरंक्षण अभियान चलाने वाले विश्वजीत महंति का कहना है कि टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट पर 25 करोड़ खर्च किए जाने थे, पर इसका लाभ मिलता नहीं दिखायी दे रहा है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व में हजारों लोग जरूरत की चीजों के लिए घूमते रहते हैं। पशु चराए जाते हैं। महंति का कहना है कि ऐसे में वहां बाघ छोडऩे से हर दिन समस्या होगी। उन्होंने बताया कि 2013 में एक बाघ सतकोसिया से नंदन कानन घुस आया था। उसे छोडऩे की मांग की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस बाघ को दोबारा वापस सतकोसिया नहीं छोड़ा गया तो बाघिन सुंदरी को कैसे छोड़ते। महंति कहते हैं कि वन्यप्राणि प्रोजेक्ट की असफलता के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि 2010 में नंदन कानन में 13 बाघों की मौत हो गयी थी पर कुछ नहीं हुआ। ओडिशा सरकार की लापरवाही है।

106 गांव हैं दहशतजदा

सतकोसिया 963 एकड़ का टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लायी गई बाघिन सुंदरी (बंगाल टाइग्रेस) के चलते सतकोसिया टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित 106 गांव दहशतजदा हैं। बाघिन के कारण गांव वाले रतजगा होता था। हाथीबाड़ी गांव की महिला कैलासी का शिकार करने के बाद आदमखोर बाघिन सुंदरी की वापसी के आसार दिखने लगे हैं। बताते हैं कि बाघिन ओडिशा के वातावरण के मुताबिक खुद को नहीं ढाल पा रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रस्ताव पर टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत महावीर नामक बाघ और सुंदरी नामक बाघिन को सतकोसिया शिफ्ट किया गया था। वन सचिव मोना शर्मा का कहना है कि एनटीसीए ने सुंदरी को बांधवा भेजने का सुझाव दिया है। टाइगर संरक्षण की दृष्टि से इसी में भलाई है।