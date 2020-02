गर्भ में थी बेटी तो बहू को जिंदा जला दिया

Save Girl Child: राउरकेला की एक महिला को इसलिए उसकी ससुराल वालों ने जला दिया क्योंकि उसके गर्भ में बेटी पल रही थी (Daughter was growing in the womb)। पीडि़त महिला गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज करा रही है (The victim is undergoing treatment in hospital in critical condition)। बताते हैं कि पीडि़ता के एक बेटी पहले से थी। ससुराल वालों का उस पर बेटा पैदा करने का दबाव था।