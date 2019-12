उम्रकैद और फांसी की सजा को ठेंगा दिखा रही ये घटनाएं

देश में बने उम्रकैद और फांसी की सजा तक के कानूनों ( Hanging and Life imprisonment ) को ठेंगा दिखाते हुए बलात्कार की घटनाएं थमने ( Rape cases continues ) का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों को ऐसी सजाओं का भी खौफ नहीं रह गया ( Criminals not afraid ) है। देश के किसी न किसी कोने से बालिकाओं-युवतियों-विवाहिताओं से बलात्कार और हत्या की खबरें मिल ( Rape-Murder news every corner of the country ) रही हैं।