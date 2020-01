इस चिकित्सक ने समूचे चिकित्सा जगत को गौरान्वित कर दिया...

एक चिकित्सक ने मानवता की ऐसी ( Example of Humanity ) मिसाल कायम की है, जिस पर सदैव चिकित्सक वर्ग को गर्व रहेगा। एक डाक्टर ने प्रसव पीड़ा से छटपटाती महिला को करीब 10 किलोमीटर तक चारपायी ( Doctor carried Pregnant 10 km by foot ) पर लिटाकर पैदल ही सहयोगियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया।

भुवनेश्वर(महेश शर्मा): जीवन बचाने वाले चिकित्सकों ( Doctor is like God ) को वैसे तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, किन्तु एक चिकित्सक ने मानवता की ऐसी ( Example of Humanity ) मिसाल कायम की है, जिस पर सदैव चिकित्सक वर्ग को गर्व रहेगा। मलकानगिरि के दूरदराज इलाके में गोड़ीगढ़ी गांव में घूम रही पल्स पोलियो की टीम के एक डाक्टर ने प्रसव पीड़ा से छटपटाती महिला को करीब 10 किलोमीटर तक चारपायी ( Doctor carried Pregnant 10 km by foot ) पर लिटाकर पैदल ही सहयोगियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं।

रास्ता था दुर्गम

अस्पताल कलिमेला टाउन से 30 किलोमीटर दूर है और रास्ता सुगम न होने के कारण एबुलेंस नहीं पहुंच सकती थी। पर शार्टकट रास्ते से डाक्टर राधेश्याम जेना और उनके सहयोगियों ने गर्भवती को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना को लेकर आसपास क्षेत्रों में चर्चा है। डाक्टर को देवदूत कहा जा रहा है।

दो पहाडिय़ों को पार किया

अस्पताल तक पहुंचने में दो छोटी-बड़ी पहाड़ी पार करना पड़ता है जहां पर पगडंडी है जो अस्पताल जाती है। इसी से डाक्टर जेना ने महिला को पहुंचाया। उनकी टीम बच्चो को पोलियो ड्राप पिलाने पहुंची थी। बताते हैं कि महिला के गर्भ में दो बच्चे थे। डिलीवरी न हो पाने से उसकी जान पर बन आई थी। डाक्टर जेना ने उसे कलिमेला अस्पताल पहुंचाय़ा। जेना के मुताबिक दोपहर को निकला था और सात बजे अस्पताल पहुंच सका था।

सेवा में मील का पत्थर

डॉक्टर जेना के इस अनुकरणीय साहसिक कार्य का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पैदल पहाडिय़ों के रास्ते गर्भवती को अस्पताल पहुंचा कर डॉ.जेना ने मानवता की एक ऐसी इबारत लिख दी, जिस पर पूरे चिकित्सा जगत को सदैव गर्व होगा। न सिर्फ चिकित्सकों बल्कि आम लोगों के लिए डॉ. जेना का यह मानवीय कार्य मानवता की सेवा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।