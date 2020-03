विवाह रचाने की बेसब्री में दुल्हन के बजाए हवालात मिली

( Odisha News ) विवाह जीवन का हसीन ख्वाब ( Marriage is beautiful dream but not every time ) होता है किन्तु गलत वक्त पर यह ख्वाब पूरा करना हवालात की हवा ( Groom arrested ) भी खिला सकता है। विवाह के लिए ऐसे ही उतावले दो दुल्हों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा देश जहां कोरोना वायरस ( Corona News ) के कारण लॉक डाउन ( Lock down News ) से जूझ रहा है, वहीं इनको अपनी शादी की पड़ी थी। पुलिस ने लिहाज बरतते हुए दुल्हनों को छोड़ दिया।