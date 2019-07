Watch Video:विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर ने छोड़ा सदन, कानून व्यवस्था पर घिरी ओडिशा सरकार

(भुवनेश्वर,महेश शर्मा): विधानसभा सत्र ( Odisha Assembly Session ) में आज भी कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ( Naveen Patnaik ) से इस्तीफे की मांग ने फिर तूल पकड़ा। विस अध्यक्ष सूर्यनारायण पात्रा ( Suryanarayan Patra ) ने कानून व्यवस्था पर सरकार से जवाब देने को कहा था पर सदन में मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री ने विपक्ष के सवालों के जवाब की अब तक जहमत नहीं उठाई। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष की ओर से सदन में जमकर हंगामा किया गया। विपक्षी विधायक स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए। हंगामे के बाद स्पीकर सूर्यनारायण पात्रा ने सदन छोड़ दिया।

#WATCH Bhubaneswar: Speaker of Odisha Assembly Surya Narayan Patro leaves the House following an uproar by BJP & Congress MLAs in the assembly over law & order situation in the state. pic.twitter.com/KlTkaAnkcI