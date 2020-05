सोनू सूद के इस फैसले के आगे सरकारें भी फेल, यूं ​की ओडिया मजदूरों की मदद, जीता दिल

सोनू मजूदरों की अपील मात्र पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों को उनके घर भेज चुके हैं, इसी बीच (Bollywood News) सोनू ने वह कर दिखाया जो किसी सरकार ने भी नहीं सोचा (Sonu Sood Sent 177 Odiya Girls Home By Flight From Kerala) होगा (Sonu Sood Leatest News) (Sonu Sood Airlifted 177 Odiya Girls From Kerala) (Odisha News)...