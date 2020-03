मास्क लगाकर करेंगे महाप्रभु की सेवा, पुरी मंदिर प्रशासन के निर्देश

( Puri News ) कोरोना वायरस ( Fear of Corona Virus ) का भय आम लोगों में ही नहीं भगवान के सेवकों में ( Servants of God will cover face) भी है। अब प्रभु के सेवक बदले हुए नजर आते हैं। ओडिशा में कोरोनावायरस की दहशत के चलते पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में भी सेवायतों को मास्क लगाकर काम करना होगा।