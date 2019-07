वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स: भारत को पहली बार गोल्ड दिलाने वाली दुतीचंद के बारे में कितना जानते हैं आप

(भुवनेश्वर, महेश शर्मा): धाविका दुतीचंद ( Dutee Chand ) ने एक बार विश्व के खेल पटल पर भारत और ओडिशा का नाम रोशन किया। फर्राटा दौड़ में दुतीचंद ने नेपल्स (इटली) में 30वें विश्व समर यूनिवर्सिटी गेम्स ( world university games 2019 ) की महिला वर्ग की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया। यह दूरी उन्होंने 11.32 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर ली। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुतीचंद को बधाई दी। कीट से संस्थापक सांसद डा.अच्युत सामंत ने इसे महान उपलब्धि बताया।

कीट की छात्रा है

दुतीचंद कीट यूनिवर्सिटी ( KIIT University Odisha ) की छात्रा हैं। उनके खेल को तराशने में कीट एवं किस के संस्थापक सांसद डा.अच्युत सामंत की महती भूमिका रही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली दुतीचंद पहली खिलाडी हैं। कीट भुवनेश्रर में आज किसी पर्व जैसा माहौल है। उनकी इस उपलब्धि को छात्र-छात्राएं सेलीब्रेट कर रहे हैं।

राष्ट्रपति व पीएम ने दी बधाई

Exceptional achievement of an exceptional athlete!



Congratulations @DuteeChand for winning a hard earned and well deserved Gold in the Women’s 100 m finals.



You make India proud! #Universiade @FISU https://t.co/LVSkbsPZOP