नौकरी पाने का सुनहरा मौक़ा! कई पदों पर होंगी भर्तियां, इस जिले में लगेगा प्लेसमेंट कैंप...

Placement Camp in Bijapur: नौकरी की तलाश कर रहे युवक-युवतियों के पास रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा मौक़ा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र (District Employment and Self Employment Guidance Center) बीजापुर द्वारा 24 जनवरी 2023 को प्लेसमेंट(Placement) का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें निजी क्षेत्र के संस्थानों के कुल 144 पदों पर भर्ती की जाएगी।