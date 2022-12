महिलाओं को लखपति बनाने की तैयारी: प्रशासन ने तैयार किया एक्शन प्लान, एप बनाकर दिया जा रहा प्रशिक्षण

बीजापुर Dec 08, 2022

Training being given to women groups: बीजापुर में अब महिलाओं को लखपती बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार की जा रही है। एनआरएलएम के तहत विकासखंड भैरमगढ़ में टीफ संस्था के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूहों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है।

