Bijnor: अफसरों के नाम पर रोज फ्री में पैक करवाते थे खाना, होटल मालिक की शिकायत पर पांच पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

बिजनोरPublished: Jun 23, 2023 11:44:28 pm Submitted by: Shivmani Tyagi

Bijnor SP has taken action against five policemen बिजनौर एसपी ने पांच पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। पांचों हर रोज अफसरों के नाम पर होटल से फ्री में खाना पैक करवाकर ले जाते थे।

up police

बिजनौर में पांच पुलिसकर्मियों की हैरान कर देने वाली हरकत सामने आई है। नूरपूर थाने में तैनात पांच सिपाही लंबे समय से एक होटल से फ्री में खाना पैक करा रहे थे। ये सभी पुलिस महकमें के सीनियर अफसरों के नाम पर खाना पैक कराते थे। रोजाना कई-कई लोगों का फ्री में खाना पैक करके जब होटल मालिक थक गया तो उसने पुलिस अफसरों से ही शिकायत कर दी। अब पांचों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।