बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए चला नसबंदी प्रोग्राम, इतनी महिलाओं ने लिया हिस्सा- देखें वीडियो

बिजनौर। बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जहां एक तरफ सरकार प्रोत्साहन राशि देकर नसबंदी कराने के लिये जागरूक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नसबंदी कराने के लिए महिलाओं ने नजीबाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने अस्पताल पहुंचकर जांच कराके नसबंदी कराई।

यह भी पढ़ें - चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश दबोचा- देखें वीडियो

देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सोमवार को बिजनौर के नजीबाबाद स्थित सरकारी अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं से लेकर पुरुषों को नसंबदी को लेकर जागरुक किया गया। जिसमें दर्जनों महिला नसंबदी कराने पहुंची। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर महेश कुमार ने बताया की स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद में पहली बार महिला इतनी बड़ी संख्या में नसबंदी के कार्यक्रम में पहुंची है। हमारी टीम को 50 से अधिक नसबंदी का लक्ष्य मिला है। अभी तक 30 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनकी जांच की जा रही है। जितनी महिलाओं की रिपोर्ट सही होगी। उनका ऑपरेशन किया जाएगा।

UP News से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Uttar Pradesh Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर ..

UP Lok sabha election Result 2019 से जुड़ी ताज़ा तरीन ख़बरों, LIVE अपडेट तथा चुनाव कार्यक्रम के लिए Download करें patrika Hindi News App