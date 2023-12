दिल्ली में दुकान चला रहा था यूपी का खूंखार डकैत, एक गलती से 37 साल बाद पकड़ा गया

बिजनोर
Published: Dec 25, 2023

UP News: साल 1979 में यूपी के बिजनौर स्थित बढ़ापुर थाना क्षेत्र में एक घर में डकैती डाली गई थी। पुलिस ने उस वक्त के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव आसफपुर सैदपीर उर्फ बनौवाला निवासी हासिम पुत्र बल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

Most Wanted Dacoit in UP: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से 37 साल पहले फरार हुए खूंखार डकैत को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वह दिल्ली के मुस्तफाबाद में छिपकर परचून की दुकान चला रहा था। सीजेएम कोर्ट से सात साल की सजा होने के बाद वह साल 1986 में फरार हो गया था। इसके बाद हाई कोर्ट से स्थाई वारंट जारी होने के बाद पुलिस 37 साल से उसकी खोज में लगी थी। अब नगीना देहात पुलिस ने उसे दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।