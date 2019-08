बीकानेर : दर्शन करने जा रहे चिकित्सक को पिस्तौल दिखाई ; कार व मोबाइल लूट ले गए नकाबपोश बदमाश

A doctor was robbed in Bikaner by showing him a pistol : बीकानेर- रविवार को दिन-दहाड़े बाइक सवार तीन बदमाश एक चिकित्सक की कार व मोबाइल लूट ले गए। घटना दोपहर 12 बजे महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी के सामने हुई।