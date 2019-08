योजना: वार्ड अनुसार बीकानेर में होगी कुत्तों की नसबंदी

According to Ward, dogs will be sterilized in Bikaner : बीकानेर. शहर में वार्ड अनुसार कुत्तों की नसबंदी व रेबीज टीकाकरण का कार्य होगा। बल्लभ गार्डन क्षेत्र स्थित पुराने एसटीपी परिसर में इसके लिए ऑपरेशन थियेटर, कैनल सहित अन्य तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं।