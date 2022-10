बीकानेर-अहमदाबाद फ्लाइट नवम्बर में होगी शुरू, कोलकाता-गुवाहाटी की रन-वे छोटा होने से अटकी

एयरपोर्ट विस्तार की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में अटकी पड़ी है। नतीजा यह है कि कोलकाता और गुवाहाटी Bikaner To Kolkata Flight and Bikaner To Guahati Flight के लिए निजी एयरलाइंस जेट श्रेणी के विमानों को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमारा रनवे Ran-Way चार हजार फीट का ही होने के कारण यह मामला अटक गया है। इन सबके बीच दिल्ली के लिए दैनिक फ्लाइट के साथ चार्टर विमान, हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस आदि के लिए एयरपोर्ट का भरपूर उपयोग हो रहा है। जल्द ही अहमदाबाद Bikaner to Ahamdabad Flight के लिए भी दैनिक फ्लाइट शुरू होगी। नवंबर के प्रथम सप्ताह में इसका ट्रायल होने जा रहा है।