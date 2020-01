पैंथर आने की सूचना पर दौड़े बीकानेर के वन अधिकारी, रातभर की तलाश

bikaner news: the information about the arrival of Panther ; कातर क्षेत्र की ग्राम पंचायत के गांव नम्बासर की रोही में पैंथर की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे