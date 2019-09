प्रदेश में बीकानेर जिला तीसरे दिन भी सबसे गर्म, एंटी साइक्लोन ने बढ़ाई गर्मी

bikaner news : बीकानेर. अंचल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीगंगानगर सहित अन्य क्षेत्रों से आ रही हवा से एंटी साइक्लोन (प्रतिचक्रवात) बन रहा है। anti cyclone increases heatएंटी साइक्लोन बनने से Bikaner is the hottest in the state बीकानेर जिला शनिवार को तीसरे दिन भी प्रदेश में सबसे गर्म रहा।