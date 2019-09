बीकानेर के जातरू की हार्ट अटैक से एवं कीटनाशक से युवक की मौत

bikaner news : बीकानेर. रामदेवरा जाने वाले बीकानेर के Jatru of dies of heart attack पैदल जातरू की शनिवार को दियातरे के पास हार्ट अटैक से मौत हो गई। दंतौर . ग्राम पंचायत 17 केएचएम में शनिवार को Youth dies due to pesticide युवक व युवती ने कीटनाशक पी लिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।