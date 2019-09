बीकानेर : सड़क दुर्घटना में एक की मौत, महिला ने फांसी लगाई

बीकानेर. जिले में सोमवार देर रात हुए accident दो हादसों में Death of two people दो जनों की मृत्यु हो गई। वहीं दो जने घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार महाजन के पास देर रात Jeep and motorcycle collision पिकअप जीप एवं मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक जने की मौत हो गई और दो व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है। महाजन पुलिस मामले की जानकारी ले रही है।

महिला ने लगाई घर में फांसी

वहीं जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक 24 वर्षीय महिला ने घर में hanged suicide फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार इस बारे में जानकारी मिलने पर जेएनवीसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।