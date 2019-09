बीकानेर : मरा कोई, शव किसी और का आया

Bikaner news: श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के कालुबास निवासी ओर Sridungargarh migrant dies in Mumbai मुम्बई प्रवासी सीताराम पुरोहित के परिजनों पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब बुधवार को ह्रदयाघात से उनका निधन मुम्बई में हो गया। लेकिन वहां हॉस्पिटल ने body sent by someone else शव किसी अन्य का भेजा।