चीन की गुफा में की पेंटिंग, अब बीकानेर में सीखेंगी मिनिएचर कला

बीकानेर. चीन की प्रोफेसर ली यूनिएन बीकानेर की मिनिएचर कला (miniature art) से इतनी प्रभावित हुईं कि वे इसे सीखने हजारों किलोमीटर दूर से यहां आ गई। प्रो. ली यूनिएन बीकानेर के मिनिएचर आर्टिस्ट महावीर स्वामी (mahaveer swami) से दो दिनों से मिनिएचर कला की बारीकियां सीख रही हैं। प्रो. यूनिएन चीन के साउथ ईस्ट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बच्चों को आर्ट के बारे में पढ़ाती है।

ली ने बताया कि बीकानेर के मिनिएचर आर्टिस्ट (miniature art) महावीर स्वामी (mahaveer swami) का देश-विदेश में काफी नाम है। इसलिए इनसे ही यह कला सीखने आई हैं। प्रो. ली ने बताया कि वे अब तक करीब ३३० पेंटिंग बना चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन में कला एक तरह की ही है। कला के माध्यम से हम दूसरे देशों की संस्कृति और इतिहास को जानते हैं।

China ,now you will learn miniature art

मां करती थीं कसीदाकारी

प्रो. ली ने करीब दस साल तक चीन की गुफा में पेंटिंग की और उसके बाद वे भारत आईं। भारत में कई गुफाओं को देखकर पेंटिंग भी की। उन्होंने बताया कि वे फ्रेंसको, कैनवास व ऑयल पेंटिंग आदि करती हैं।वे जब भी पेंटिंग करती हैं तो उनमें रंग चुनने और कैनवास पर उकेरने की शक्ति आती है। उन्होंने बताया कि उनकी माता चीन में कसीदाकारी करती थी और उनसे ही कला को सीखने की प्रेरणा मिली।

धर्म से नहीं रंग से मतलब

प्रो. ली ने बताया कि वे अलग-अलग धर्म से संबंधित और देवी-देवताओं की पेंटिंग बनाती हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया। उन्होंने गौतम बुद्ध, भगवान शिव, गणेश आदि कई देवी-देवताओं की तस्वीरें कैनवास पर उतारी हैं। उन्होंने कहा कि कलाकार को किसी धर्म से नहीं, रंग से मतलब होता है। उन्हें देवी-देवताओं की पेंटिंग बनाने से अध्यात्म की अनुभूति होती है। कई बार चीन व भारत के बीच तनाव होता है तो एकबारगी के लिए लाइन खिंच जाती है, लेकिन हर लाइन को पार करते है।