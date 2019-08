बीकानेर : दुर्घटना रोकने के लिए हाईवे पर घूमते पशुओं के गले में बांधेंगे रेडियम बेल्ट

Radium belts will tie around the neck of animals on the highway : बीकानेर. राष्ट्रीय राजमार्गो पर खुले घूम रहे पशुओं के गले में अब रेडियम बेल्ट बांधे जाएंगे। यह काम नगर निगम करवाएगा। अंधेरे में दूर से ही नजर आएगी बेल्ट, सड़क दुर्घटनाओं में होगी कमी