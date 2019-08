बीकानेर : नोखा में बैंक शाखा से चोरों ने की तिजोरी ले जाने की कोशिश

Thieves try to take the vault from Bank : बीकानेर. नोखा. कस्बे के भीड़भाड़ के पिपली चौक में एचडीबी बैंक फाइनेंस शाखा में चोरों ने तिजोरी ले जाने की कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए।