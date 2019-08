बीकानेर : देश-विदेश की महिलाओं ने रायसर के धोरों में दौड़ाई गाडि़यां

Women from country and abroad rammed vehicles in sand dunes: बीकानेर . क्लब राजपूताना क्लासिक जीप एवं ऋषि टोयोटा बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को रायसर के रेतीले धोरो में महिला एडवेंचर मानसून ऑफ रोड चैलेंज का पहला कार्यक्रम होगा।