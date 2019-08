बीकानेर : ताले तोड़कर घुसे चोर, सोने-चांदी का सामान व चने से भरे कट्टे ले गए

बीकानेर. Theft in Bikaner शहर में चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं। चोरी की बढ़ती वारदातों से आमजन में रोष है। अब चोरी Thieves के दो और मामले सामने आए हैं। एक मामला नयाशहर थाना क्षेत्र के पाबूबारी में मकान में चोरी और दूसरा बीछवाल में गोदाम में चोरी का है। पाबूबारी के अंदर रहने वाले पंकज सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दो महीने से परिवार सहित जयपुर रह रहा है। घर बंद था। 23 अगस्त की रात को चोर ताले तोड़कर घर में घुस गए। Thieves broke into locks, took gold-silver items घर में ही दुकान है, जिसमें से करीब ढाई किलो चांदी का सामान, आठ-दस ग्राम सोना, मोती-पन्ना की माला ले गए।

घर के सभी कमरों के तोड़ दिए ताले

पंकज ने बताया कि चोरों ने कमरे व दुकान के ताले तोड़ दिए। घर के बाहर वाले कमरे की खिड़की खोलकर आने-जाने वाले पर नजर रखी और फिर वारदात को अंजाम दिया। चोर जाते समय तोड़े ताले भी साथ ले गए। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। घर से कुछ ही दूर बैंक के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस चोरों को पकडऩे का प्रयास कर रही है।

बाहर पड़े थे नौ कट्टे

हुसनसर निवासी मनोज जोशी ने बीछवाल थाने में गोदाम से चने के कट्टे चोरी होने का मामला दर्ज कराया है। उसने बताया कि वह नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पाेरेशन में सुपरवाइजर है, जिसकी शाखा कार्यालय केयर ऑफ ओपी अग्रवाल पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल के पीछे बीछवाल इंडस्ट्रियल एरिया में है। उसकी ड्यूटी कंपनी के श्रीकृष्णा एग्रोफूड़स में है।

गोदाम में कृषि जिंस रखे हैं। गुरुवार सुबह साढ़े छह बजे उसके पास फोन आया कि गोदाम के बाहर चने की बोरियां बिखरी हुई हैं, शटर के ताले टूटे हुए हैं। तब वह मौके पर पहुंचा। वहां देखा तो

गोदाम के शटर के ताले टूटे थे, चारदीवारी से बाहर अनाज के नौ कट्टे पड़े थे तथा २९ कट्टे गायब थ। प्रत्येक कट्टे में ५० किलो चने थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।