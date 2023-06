बलात्कार के बाद छात्रा की हत्या को लेकर भाजपा नेताओं का सरकार पर कड़ा हमला

बीकानेरPublished: Jun 21, 2023 03:03:46 pm Submitted by: dinesh kumar swami

Bikaner News: Murder of the girl student in Bikaner Dist. बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओमप्रकाश खाजूवाला पहुंच गए है। छात्रा से बलात्कार के बाद हत्या के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मामले में राजस्थान पुलिस के दो सिपाही नामजद है। दोनों को निलम्बित कर दिया गया है। मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। छात्रा के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है।

बीकानेर. जिले के एक कस्बे में मंगलवार को एक दलित छात्रा के साथ बलात्कार के बाद हत्या की सनसनी खेज वारदात ने पूरे राजस्थान की राजनीति को गरमा दिया है। भाजपा नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट और मीडिया रिलीज जारी कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा। गृह विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास होने से नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने प्रदेश की बिगड़ रही कानून व्यवस्था मुद्दा फिर से उठाया। उन्होंने गृह विभाग की जिम्मेदारी होने के नाते कानून व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए ट्वीट कर मीडिया को बयान जारी किया। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट कर वारदात पर चिंता जताई। भाजपा सरकार में संसदीय सचिव रहे डॉ. विश्वनाथ मेघवाल वारदात का पता चलने के बाद से पीडि़त परिवार के साथ पुलिस थाना के आगे धरने पर बैठे है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविन्दराम मेघवाल ने मामले को तूल पकड़ता देख जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस राज में पुलिस महकमे की हालत बाड़ ही खेत को खा जाए जैसी हो गई है। मुख्यमंत्री को इस मामले पर जवाब देना चाहिए कि जनता की सुरक्षा किसके भरोसे छोड़ रखी है।