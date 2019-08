बीकानेर: फील्ड फायरिंग रेंज में थी बम की सूचना, मिले तीन स्मॉक केण्डल

Bomb was reported in the field firing range, three smocks candle were found : बीकानेर. महाजन. महाजन फील्ड फायरिंग रेंज एरिया से सटे मनोहरिया गांव की सरकारी भूमि पर शुक्रवार सुबह तीन स्मॉक केण्डल पड़े मिले। ग्रामीण से रोही में बम पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस एवं प्रशासन में खलबली मच गई।