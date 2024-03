बीकानेर में CM भजनलाल ने कटवाए बाल, केंद्रीय मंत्री मेघवाल भी थे साथ

Submitted by:

CM Bhajan Gets His Hair Cut In Bikaner : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार देर रात बीकानेर की कृषि उपज मंडी के सामने स्थित मालचंद मारू के हेयर सैलून में पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की। मारू ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपए का ऋण प्राप्त किया था। जिसकी सभी किश्तें समय पर चुकाने के कारण उसे दूसरे चरण में बीस हजार रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। मारू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसने वर्ष 2010 में एक स्ट्रीट वेंडर के तौर पर हेयर सैलून खोली थी। वर्ष 2019 में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त किया।