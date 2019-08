बीकानेर शहर के एकत्रित होने वाले कचरे से कमाई करेगा नगर निगम

Corporation will earn from the garbage collected in Bikaner city : बीकानेर. शहर से एकत्रित किए जाने वाले कचरे में मिले रिसाइकिल सामान को कबाड़ के रूप में बेचकर निगम राजस्व प्राप्त करेगा। इस कबाड़ सामान को बेचने से निगम को एक हजार रुपए रोज राजस्व के रूप में प्राप्त होंगे।