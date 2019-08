बीकानेर : कांग्रेस पार्षदों का आरोप, महापौर कर रहे सरकार की छवि खराब

Councilors are accused, the mayor is spoiling the image of the government : बीकानेर. शहर के विकास से जुडे़ कार्य पूरे नहीं होने और जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्षदों की बैठक रविवार को हुई। बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने महापौर, निगम अधिकारी व कर्मचारी तथा संबंधित फर्मों पर विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया।