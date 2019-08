बज्जू के पास नहर में युवक व युवती के शव मिले

Dead body of young man and woman found in canal : बीकानेर. कोलायत बज्जू थानांतर्गत देवड़ा की ढाणी के पास कोलायत लिफ्ट में युवक व युवती के शव तेरते हुए नजर आए ।सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तथा बज्जू पुलिस को सूचना दी।