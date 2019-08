बीकानेर : चालक को मारपीट कर पटका, वाहन ले भागे बदमाश

Driver beaten up, miscreant ran away with vehicle : बीकानेर. जिले में लूटपाट की घटनाओं पर विराम नहीं लग पा रहा है। इससे पुलिस की कार्यक्षमता एवं उसकी प्रणाली पर सवालिया निशान लग गए हैं। दो दिन पहले ही बोलेरो लूट की घटना हुई थी। शनिवार रात को फिर से ऐसी ही घटना सामने आई है।