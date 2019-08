बीकानेर : रात को चौराहे पर मारपीट कर बाइक छीन ले गए बदमाश

The bike was taken away by the crook : बीकानेर. रिश्तेदार के यहां से वापस अपने घर लौट रहे दो जनों के साथ मारपीट कर बदमाश बाइक छीन कर ले भागे। पीडि़त ने नयाशहर पुलिस थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।